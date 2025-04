Fani podzieleni przez kontrowersyjną scenę z Andora. Twórca serialu wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na Disney+ zadebiutowały premierowe odcinki 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Produkcja spod ręki Tony'ego Gilroya otrzymała jedne z najlepszych ocen jeśli chodzi o wszystkie dzieła stworzone w tym świecie. Jest jednak scena, która wywołała ogromne poruszenie w przestrzeni internetowej, a media społecznościowe i fani zawrzeli.

W 3. odcinku 2. sezonu Andora doszło do konfrontacji pomiędzy Bix (Adria Arjona) a imperialnym inspektorem, który nadużył swojej władzy i próbował zgwałcić kobietę podczas wykonywania swojej pracy, którą - co również jest komentarzem społeczno-politycznym, niezwykle aktualnym wedle samej obsady i Gilroya - było też poszukiwanie nielegalnych uchodźców. Bix po samoobronie i zamordowaniu napastnika sama nazwała to "próbą gwałtu". To mogło szokować, ponieważ do tej pory tak mrocznych i bliskich rzeczywistości treści w Gwiezdnych Wojnach nie było. O ile przemoc to nie pierwszyzna w świecie George'a Lucasa, tak motywy seksualne, szczególnie tak zdeprawowane i wyjęte spod prawa, były raczej odsuwane na bok, choć oczywiście istniały - warto wspomnieć choćby o przedstawieniu rasy Twi'lekanek, które często wykorzystywano w roli niewolnic, a ich wartość sprowadzano wyłącznie do wyglądu.

Jedni fani uważają, że pokazanie takiej sceny na Disney+, gdzie serial mogą oglądać dzieci, było złą decyzją. W niektórych kręgach panuje oburzenie spowodowane istnieniem tej sceny.

Nie mam nic przeciwko dojrzałym Star Wars, ale nie podoba mi się, że zaszło to tak daleko, że pokazano próbę gwałtu. Albo mówienie wprost o nim. Jestem w tej chwili obrzydzony Andorem.

Jest też druga strona, której przedstawiciele uważają, że było to potrzebne i ważne, mające na celu uświadomić wszystkich o tym, że nawet jeśli to tylko fikcyjny świat, to takie rzeczy działy się w przeszłości i dzieją teraz w niektórych częściach świata.

Aby ukazać faszystowski reżim w pełnym świetle, trzeba zdecydować się na mówienie o gwałcie prosto w obiektyw kamery. Tylko w ten sposób można pokazać, jak obrzydliwi naprawdę są faszyści. Andor jest jednocześnie świetny, ale i przerażający.

Tony Gilroy odniósł się do całej sytuacji. Przyznał, że to była jego jedyna okazja, aby mógł się podzielić całą swoją wiedzą na temat rewolucji, bitew i innych zdarzeń z przeszłości, które przestudiował w celu przygotowania do tego serialu. Powiedział też o kontrowersyjnej scenie:

Gwałt jest nieodłącznym elementem historii cywilizacji. Wszyscy, którzy tu żyjemy jesteśmy owocem gwałtu. Armie na świecie na przestrzeni historii ludzkości ciągle ich dokonywały. Byłoby dziwnie, gdybym tego nie poruszył. To było organiczne. Nikt [np. Disney] nigdy nic nie powiedział o tej scenie. Mieliśmy jednak postawione limity tego, co możemy zrobić. Bardzo dokładnie wiemy, co mogliśmy zrobić pod kątem seksualności i przemocy. Postawiono nam bardzo jasne warunki.

