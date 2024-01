Nietypowy powrót Logana Roya z Sukcesji. Brian Cox wystąpił w wideo promującym Series Mania

fot. Macall B. Polay/HBO

Reklama

Brian Cox przez 4 sezony wcielał się w postać charyzmatycznego Logana Roya w wielokrotnie nagrodzonej Sukcesji. Chociaż jego postać pożegnała się z życiem, a aktor z rolą w serialu, który i tak dobiegł końca, Logan Roy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wideo promujące wydarzenie, jakim jest Series Mania, przywróciło postać do życia.

Series Mania to jedno z największych wydarzeń branży telewizyjnej w Europie, które ma miejsce w Lille, we Francji. To tam w ciągu kilku dni odbywa się wiele ekskluzywnych premier. Pojawiają się tam również producenci i gwiazdy z całego świata.

Sprawdźcie w jaki sposób Logan Roy zapowiedział to wydarzenie.

🇫🇷 Lille, nouveau Paris ? Bien sûr ! Sylvie Grateau et Savoir s'installent dans le Nord pour conquérir Séries Mania. Problème ? Un redoutable concurrent. Par Stéphane Foenkinos et Benoît Pétré, avec Philippine Leroy-Beaulieu et Brian Cox. pic.twitter.com/VMjrpVudyl — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) January 29, 2024 ROZWIŃ ▼

Sukcesja - o czym serial?

Fabuła serialu skupia się na zamożnej rodzinie, od pokoleń związanej z jednym z największych konglomeratów mediowych na świecie. Najstarszy syn Kendall spodziewa się pewnego dnia przejąć kontrolę nad firmą po swoim ojcu, jednak okazuje się, że sprawy zaczynają się komplikować.