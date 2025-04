Mission: Impossible 8 najdłuższym filmem franczyzy! Ile czasu spędzimy w kinie z Tomem Cruise'em?

fot. Paramount Pictures

Tom Cruise od niemal 30 lat występuje we franczyzie Mission: Impossible, w której sam wykonuje niebezpieczne popisy kaskaderskie, dosłownie ryzykując przy tym swoje życie. W nadchodzącym filmie Mission: Impossible – The Final Reckoning ponownie zobaczymy dynamiczne sekwencje akcji i zaskakujące zwroty fabuły. Nie potwierdzono, czy to będzie ostatnia produkcja z serii, ale wygląda na to, że będzie najdłuższą.

Mission: Impossible 8 - czas trwania filmu

Wytwórnia Paramount potwierdziła serwisowi ComicBook.com, że Mission: Impossible: The Final Reckoning potrwa 2 godziny 40 minut. To tylko 6 minut więcej niż siódma część, która miała premierę w 2023 roku. Sprawdźcie poniżej ile trwały pozostałe filmy z serii.

Mission: Impossible – The Final Reckoning - 2h 49 min Mission: Impossible – Dead Reckoning - 2h 43 min Mission: Impossible - Fallout - 2h 27 min Mission: Impossible - Ghost Protocol - 2h 12 min Mission: Impossible - Rogue Nation - 2h 11 min Mission: Impossible III - 2h 6 min Mission: Impossible 2 - 2h 3 min Mission: Impossible - 1h 50 min

Warto dodać, że The Final Reckoning będzie też jednym z najdłuższych filmów, w jakich zagrał Tom Cruise w swojej karierze. Dłużej trwała Magnolia, która liczyła 3h 8 minut.

Mission: Impossible – The Final Reckoning - premiera w kinach 23 maja.