Gwiazdka w tytule Thunderbolts* wyjaśniona! Scena po napisach mówi wszystko

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Plotki mówiły, że gwiazdka w tytule Thunderbolts* oznacza, że ta nazwa grupy nie zostanie na zawsze, bo bohaterowie w trakcie filmu przyjmą nową. Po premierze wiemy, że to prawda i scooperzy mieli rację co do jej znaczenia. Gwiazdka oznacza, że nową nazwą grupy będzie New Avengers.

Sceny po napisach Thunderbolts*

Informacja pochodzi z jednej sceny po napisach, o której informowaliśmy 23 kwietnia, ale teraz pojawiły się nowe szczegóły.

Po pierwsze – tuż po zakończeniu sceny pojawia się napis na ekranie, że New Avengers i Bob wrócą w Avengers: Doomsday.

Po drugie: sama scena dotyczy rozmowy grupy z Kapitanem Ameryką, czyli Samem Wilsonem. Okazuje się, że przyszedł do nich, ponieważ pozywa ich za wykorzystanie nazwy Avengers, do której ma prawa autorskie. Red Guardian (David Harbour) rzuca różnymi pomysłami, jak mogą się nazwać, i – poza tym, który ostatecznie pojawia się chwilę później we wspomnianym napisie na ekranie – pada propozycja New Avengerz (z „z” zamiast „s” na końcu). Dopiero po krótkiej rozmowie, która rozgrywa się 14 miesięcy po zakończeniu wydarzeń, nagły hałas z przestworzy zmusza ich do wyjścia na zewnątrz. Dostrzegają lecący statek Fantastycznej Czwórki, co widać po charakterystycznej 4 z boku – grupa superbohaterów przybyła na Ziemię-616. Dlaczego i jak? Tego dowiemy się w lipcu, wraz z premierą filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Ta scena pojawia się po całej liście płac.

Wiemy jednak, że obie grupy odegrają ważne role w Avengers: Doomsday, co Marvel Studios oficjalnie potwierdziło.

Jest jednak jeszcze jedna scena po napisach, ale ta ma charakter czysto humorystyczny. Red Guardian jest w sklepie spożywczym i stara się przekonać pewną panią, by kupiła płatki z grupą Thunderbolts na pudełku. Kobieta ostatecznie je bierze i idzie dalej, by na końcu alejki odłożyć je i uciec przed superbohaterem. Pojawia się ona po pierwszej animowanej części napisów końcowych.

Thunderbolts* – klip ze sceną walki

Do sieci trafił fragment, który pokazuje, że jednak w MCU da się nakręcić dobrze wyglądające walki. Zobaczcie sami i oceńcie!

Thunderbolts* - premiera 2 maja w kinach.