Prequel Igrzysk śmierci ma już swojego Haymitcha. Plotki się myliły

fot. Lionsgate

Reklama

Fani Igrzysk śmierci czekali na to ogłoszenie. Studio Lionsgate ujawniło odtwórców młodego Haymitcha Abernathy'ego i jego dziewczyny, Lenore Dove Baird. Wcześniej krążyły pogłoski, że na ekranie możemy zobaczyć gwiazdę serialu Szukając Alaski, Charliego Plummera. Nic bardziej mylnego - obsadzono mniej doświadczonego aktora - Josepha Zadę (Invisible Boys, Byliśmy łgarzami). Natomiast jego ekranową partnerką została Whitney Peak (Chilling Adventures of Sabrina, Plotkara). Mimo iż plotki nie sprawdziły się w rzeczywistości, reakcja internautów jest przeważnie pozytywna. Spora część fanów twierdzi, że dobrze zobaczyć "nowe twarze" w tak głośnej franczyzie.

Joseph Zada - Haymitch Abernathy Zobacz więcej Reklama

Zobacz także: Dwukrotna zwyciężczyni Oscara zagra w prequelu Igrzysk śmierci? Ten casting ucieszy wiele osób

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - co wiadomo o prequelu?

Tak Wydawnictwo Must Read opisuje fabułę książki Suzanne Collins, na której opiera się nadchodzący film:

Skoro masz stracić wszystko, co kochasz, po co jeszcze walczyć? W dzień dożynek mieszkańcy Panem budzą się zdjęci strachem. W tym roku, z okazji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, dwukrotnie więcej trybutów trafi na arenę. Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu woli nie zastanawiać się nad tym, co przyniesie los. Chce tylko przebrnąć przez ten dzień i spotkać się z dziewczyną, którą kocha. Gdy słyszy swoje nazwisko, czuje, że jego przyszłość legła w gruzach. Musi zostawić bliskich i jechać do Kapitolu w towarzystwie trójki innych trybutów z Dwunastki: przyjaciółki, która jest jak młodsza siostra, kompulsywnego analityka i największej snobki w mieście. Haymitch od samego początku wie, że przeznaczono go do odstrzału, lecz coś pcha go do walki… Pragnie tylko jednego: by jej skutki odbiły się echem daleko poza zabójczą areną.

Reżyserią zajmuje się Francis Lawrence, który już wcześniej tworzył produkcje osadzone w uniwersum Igrzysk śmierci. Współscenarzysta pierwszej części serii, Billy Ray, napisze scenariusz. Brad Simpson i Nina Jacobson zajmą się produkcją. Zdjęcia rozpoczną się w lipcu 2025 roku.

Film Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek ma trafić do kin 20 listopada 2026 roku.

Zobacz także: Igrzyska śmierci - czy powstanie kolejny prequel po Wschodzie słońca w dniu dożynek?

Książki ze świata Igrzysk śmierci [RANKING]

Sprawdźcie, jak Wschód słońca w dniu dożynek wypada na tle reszty serii. Zestawienie opiera się na średniej ocen użytkowników portalu Goodreads.