Bridgertonowie - obsada spin-offu popularnego serialu Netflixa. Kto zagra główne role?

fot. Netflix

Sukces Bridgertonów wywołał zainteresowanie kostiumowymi produkcjami oraz wzbudził w widzach potrzebę śledzenia kolejnych dworskich intryg i romansów. Jakiś czas temu Netflix ogłosił rozpoczęcie pracy nad spin-offem serialu.

Tym razem platforma poinformowała fanów o obsadzie, w której znalazły się gwiazdy serii, a mianowicie Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh i Ruth Gemmell. Trio wcieli się w role, które spopularyzowały w oryginalnym serialu - Królową Charlottę, Agathę Danbury i Violet Bridgerton.

Historia skupi się na dojściu do władzy młodej królowej Charlotty. Według zapowiedzi dowiemy się, co doprowadziło główną bohaterkę do ślubu z królem Jerzym III.

Jak wyjaśnia Netflix:

Charlotte będzie zaręczona wbrew swojej woli z tajemniczym królem Anglii. Przestraszona przybywa do Londynu tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że nie jest dokładnie kimś, kogo oczekiwali członkowie królewskiej rodziny.

Bridgertonowie (spin-off)- zdjęcia z konferencji

Spin-off Bridgertonów

Matkę króla Jerzego zagra Michelle Fairley. W młodą Agathę Danbury wcieli się Arsema Thomas. Nastoletnią królową zagra India Amarteifio, znana z policyjnego dramatu Line of Duty.

Obsadę uzupełniają: Sam Clemmett, który zagra młodego Brimsleya, Richard Cunningham zagra Lorda Bute, Tunji Kasim wcieli się w Adolfa, Rob Maloney sportretuje Królewskiego Doktora, Cyril Nri zagra Lorda Danbury, Hugh Sachs wcieli się w starszego Brimsleya.

