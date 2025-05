Sam Witwer o serialu Maul: Shadow Lord. Jakie tematy poruszy historia Sitha?

Disney

Sam Witwer, aktor głosowy wcielający się w Dartha Maula w animowanych produkcjach Star Wars, podzielił się nowymi informacjami na temat nadchodzącego serialu Maul: Shadow Lord. Uspokoił fanów, którzy obawiali się, że postać zostanie złagodzona. Choć serial ma zgłębić bardziej ludzką stronę Maula, nie oznacza to, że stanie się on bohaterem pozytywnym.

To opowieść o złych kontra jeszcze gorszych. To nie będzie serial, w którym nagle odkryjemy, że Maul to taki miś do przytulania… Nie robimy tego. Ale czy jest tak zły jak Sidious albo Vader? Właściwie nie. Z perspektywy Sithów on ma wady… momentami przebija się w nim człowieczeństwo przez to, co go spotkało.

Witwer dodał też, że Maul zaczyna kwestionować sens stworzenia Imperium:



Zaczyna się zastanawiać, czy właśnie taki był pierwotny plan. Myśli: ‘To miało tak wyglądać? To naprawdę budzi grozę.’ Maul wywodzi się z epoki pełnej pojedynków na miecze świetlne, mocy i konfliktu Sithów i Jedi, a teraz widzi, jak ta różnorodna i barwna rzeczywistość jest stopniowo pochłaniana przez bezduszne, zmechanizowane Imperium. I zaczyna zadawać sobie pytania: ‘Czy naprawdę do tego dążyliśmy? Czy taki świat chcieliśmy stworzyć?

Maul: Shadow Lord - fabuła

Po Wojnach Klonów Maul planuje odbudowę swojego kryminalnego syndykatu na planecie nietkniętej przez Imperium. W nowym serialu osadzonym po wydarzeniach z finałowego sezonu, Maul ponownie wznosi się, by poprowadzić frakcje przestępczego półświatka.” Akcja serialu ma rozgrywać się mniej więcej 19 lat przed bitwą o Yavin — w czasie, gdy Galaktyczne Imperium dopiero konsoliduje swoją władzę, a Maul szuka sposobu, by odzyskać wpływy i zemścić się na swoich wrogach.