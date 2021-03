BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 107-115. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 w najnowszych odcinkach pokazuje historie bez tytułowej bohaterki. Julia Kamińska zniknęła na wiele odcinków. Czemu? Wszystko wskazuje na to, że brak Uli Dobrzańskiej jest spowodowane kwarantanną aktorki, o której słyszeliśmy w połowie października 2020 roku. Czas wydaje się zgadzać z emitowanymi odcinkami, ale nikt oficjalnie tego nie potwierdził.

BrzydUla 2 - odcinki 107-115 - co się wydarzy?

Jest jednak dobra wiadomość - Julia Kamińska wraca w 111 odcinku. Co prawda, na zdjęciach pokazana jest ukradkiem, ale wszystko przez to, by zaskoczyć widzów. W tych odcinkach ważnym aspektem będzie odmieniona Ula, która po powrocie z wakacji ma wyglądać rewelacyjnie i wszyscy, na czele z Markiem nie mogą wyjść z podziwu. Praca w F&D nadal będzie istotnym wątkiem, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu twórcy poświęcą więcej czasu małżeństwu Dobrzańskich.

BrzydUla 2 - obsada

W głównej roli nadal występują Julia Kamińska oraz Filip Bobek to jej serialowy mąż - Marek, Łukasz Simlat wciela się Adama Turka, Łukasz Garlicki Sebastiana, Małgorzata Socha Violettę Kubasińską-Hu, Maja Hirsch występuje w roli Pauliny Febo, a Mariusz Zaniewski portretuje jej brata Aleksa Febo. Dorota Pomykała wciela się w Alę, Krzysztof Czeczot Maćka, natomiast Marek Włodarczyk gra ojca Dobrzańskiej. Na ekranie nie oglądamy już Magdaleny Koleśnik w roli Nadii, której wątek ostatecznie dobiegł końca.

BrzydUla 2 - odcinek 107

BrzydUla 2 - odcinek 108

BrzydUla 2 - odcinek 110

BrzydUla 2 - odcinek 111

BrzydUla 2 - odcinek 112

BrzydUla 2 - odcinek 114

BrzydUla 2 - odcinek 115