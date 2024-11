Francuski thriller z Guillaume Canetem nadchodzi na Netflixa. Jest już zwiastun

fot. materiały prasowe

Reklama

Netflix opublikował zwiastun nowego thrillera Ad Vitam. W roli głównej występuje Guillaume Canet (Asterlix i Obelix: Imperium Smoka, Nie mów nikomu), który jest także producentem i scenarzystą filmu. U jego boku wystąpią Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot oraz Alexis Manenti. Reżyserem produkcji jest Rodolphe Lauga. Akcja filmu rozgrywa się we Francji – same zdjęcia powstawały w Paryżu i Wersalu od kwietnia do czerwca tego roku. Otwiera on listę francuskich produkcji, które pojawią się na platformie w 2025 roku – powstaje też m.in. niezatytułowany jeszcze thriller z Vincentem Casselem w roli głównej.

Ad Vitam – zwiastun

Ad Vitam – fabuła, data premiery

Franck Lazarev (Guillaume Canet), który właśnie uniknął morderstwa, musi odnaleźć swoją żonę Léo (Zita Hanrot) porwaną przez tajemniczą grupę uzbrojonych mężczyzn. Podczas poszukiwań wikła się w sprawę będącą poza jego wszelką kontrolą i próbuje uciec przed przeszłością, w której był członkiem elitarnej francuskiej grupy interwencyjnej żandarmerii narodowej (GIGN).

Premiera filmu Ad Vitam w serwisie Netflix odbędzie się 10 stycznia 2025 roku.