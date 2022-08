Bullet Train - cameo w filmie. Dwie gwiazdy w tajnych rolach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Cameo w Bullet Train to zaskoczenie, bo to dwie role epizodyczne naprawdę dużych i rozpoznawalnych gwiazd, które w żaden sposób nie wyciekły do sieci. W newsie znajdziecie opis scen, których można wypatrywać na kinowym ekranie.

Bullet Train - cameo

Gdy w jednej ze scen postać Brada Pitta ucieka przed przeciwnikiem granym przez Aarona Taylora-Johnsona, oferuje jednemu z pasażerów pieniądze, by ubrał jego czapkę i okulary. Tę osobę gra Channing Tatum.

Za całą sytuację odpowiada główny złoczyńca historii zwany White Death (Michael Shannon), Zebrał on w pociągu wszystkich znanych zawodowych zabójców, bo chciał dorwać jednego zwanego Carver, który odpowiada za śmierć jego żony. Jest to więc zemsta. Przypuszcza, że jest nim Ladybug (Brad Pitt), ale ten potwierdza mu, że nie jest osobą, której szuka. Wówczas na ekranie widzimy prawdziwego Carvera, którego gra Ryan Reynolds. To cameo trwa może z dwie sekundy. Być może Reynolds odpłacił Pittowi za podobne 2-sekundowe cameo z Deadpoola 2. Co więcej jest to trzecia współpraca Reynoldsa z reżyserem Davidem Leitchem. Miał również niewielką rolę w filmie Hobbs i Shaw.

Bullet Train wyświetlany jest na ekranach kin.