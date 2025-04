Takiego Pajączka jeszcze nie widzieliście. Zasługuje na występ w multiwersum?

fot. Marvel Comics

Reklama

W historii komiksów nieraz dochodziło do ciekawych zabaw z konceptami. Choćby w 2024 roku ukazał się komiks Marvel & Disney: What If...? Mickey & Friends Became The Fantastic Four #1, który - zgodnie z tytułem - przedstawiał postaci z Disneya w roli superbohaterów Marvela. Tam też pojawił się Goofy, który był nieporadną wersją Johnny'ego Storma, czyli Ludzkiej Pochodni.

Najlepsze książki fantasy w historii. Gra o tron daleko, wielu tytułów nie znacie

W 2025 roku Goofy'ego czeka kolejna metamorfoza. Tym razem otrzymał projekt, którego będzie twarzą. Chodzi o komiks Marvel & Disney: What If…? Goofy Became Spider-Man. Za scenariusz odpowiedzialny jest duet, na który składa się - Riccardo Secchi oraz Steve Behling. O oprawę wizualną zadba za to artysta Francesco D'Ippolito.

Marvel & Disney: What If…? Goofy Became Spider-Man opowie klasyczną historię, w której to Goofy Parker został ugryziony przez radioaktywnego pająka i od tamtego momentu przemierza osiedla jako Spider-Goofy.

Marvel & Disney: What If…? Goofy Became Spider-Man #1 - warianty okładek

Marvel & Disney: What If…? Goofy Became Spider-Man #1 - warianty okładek Zobacz więcej Reklama

Dajcie znać, jak podoba wam się pierwsze spojrzenie na Marvel & Disney: What If…? Goofy Became Spider-Man #1. Czekamy na Wasze komentarze!