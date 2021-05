Call of Duty: Warzone i crossover ze Szklaną Pułapką. John McClane trafi do gry

fot. materiały prasowe

8 maja na Twitterze Call of Duty: Warzone pojawiła się fikcyjna reklama firmy Nakatomi Duct Cleaning, co jest oczywistym nawiązaniem do filmowej serii Szklana pułapka. Już wtedy fani podejrzewali, że doczekamy się jakiegoś crossoveru tych dwóch produkcji. Teraz zaś dostaliśmy kolejną wskazówkę, która w jasny sposób pokazuje, że do tej popularnej sieciowej strzelanki trafi John McClane, czyli bohater, w którego w filmach wcielał się Bruce Willis.

Na opublikowanej grafice widzimy statystyki gracza COWBOYMCCLANE#0070030. Już sam nick wyraźnie wskazuje o co chodzi, ale dodatkową podpowiedzią jest podana liczba zabójstw odpowiadająca tej z filmów oraz liczba gier i zwycięstw - jest ich 5, czyli dokładnie tyle ile odsłon kinowego cyklu.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1392577830664421382

Warto również przypomnieć, że 6 maja opublikowano podobną grafikę, której "bohaterem" był niejaki SURVIVORJOHN#1009062, a liczba jego zabójstw i rozegranych gier odnosiła się do serii Rambo.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1390080646836461568

Wygląda więc na to, że wkrótce do Warzone trafią dwie ikony kina akcji, choć na pełną zapowiedź i termin ich debiutu musimy jeszcze poczekać.