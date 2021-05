Destiny 2 - Sezon Bezkresnej Nocy wystartował. Nowe aktywności czekają na graczy

fot. Bungie

Gracze Destiny 2 nie mogą narzekać na nudę, bo studio Bungie regularnie rozwija swój tytuł o nową zawartość. Kolejna jej porcja trafiła do gry 12 maja za sprawą Sezonu Bezkresnej Nocy. Wprowadza on do gry nową aktywność o nazwie Obejście, w której sześcio-osobowe drużyny Strażników starają się odkryć tajemnice i wykraść kod Weksów. Do tego dochodzi też cotygodniowa misja szczytowa Wymazanie.

Nieco później, bo 22 maja, powróci kultowy najazd Szklany Skarbiec z pierwszej odsłony Destiny. Twórcy informują jednak, że nie będzie on przeniesiony 1 do 1, bo zadbano o szereg usprawnień i poprawek, dzięki którym aktywność ta ma przypaść do gustu oczekiwaniom graczy.

Posiadacze przepustki sezonowej dostaną kolejną egzotyczną broń boczną o nazwie Kriostezja 77K, uniwersalne zdobienia sezonu i dopalacze PD. Wszyscy gracze otrzymają zaś możliwość skorzystania z systemu transmogryfikacji, dzięki czemu będą mogli wykorzystać dowolne części pancerza do tworzenia uniwersalnych zdobień.

Sezon Bezkresnej Nocy zakończy się 24 sierpnia. Zobaczcie też zwiastun wydarzenia, który pojawił się w sieci na początku maja.