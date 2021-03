Calls - zwiastun serialu Apple TV+. Czegoś takiego jeszcze nie było

fot. Apple TV+

Calls to serial w całości oparty na... 12-minutowych rozmowach telefonicznych. W każdym odcinku usłyszymy inną rozmowę, w której twisty będą w stanie wywołać emocje i przerażenie. To tylko pozornie życiowe sytuacje, z którymi borykają się bohaterowie. Nie będziemy widzieć postaci, ale tylko ich słyszeć. Cześć wizualna ma być zrealizowaną kreatywnymi grafikami, które widzimy w trailerze. Czytamy w opisie, że serial ma pokazać, jak prawdziwy strach może zależeć od interpretacji człowieka, który nie może tego zobaczyć na ekranie, więc twórcy liczą, że w dużym stopniu pobudzi to wyobraźnie widza.

Choć Calls oparty jest na francuskim formacie, śmiało można powiedzieć, że dla wielu widzów poza Francją to będzie coś, czego jeszcze nie było. Taki projekt na skalę globalną nie był wcześniej produkowany i dostępny. Takimi słowami Apple TV+ też reklamuje ten serial.

Calls - zwiastun

W obsadzie są Nick Jonas, Lily Collins, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Mark Duplass i inni.

Calls - premiera w 2021 roku.