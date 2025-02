Bracia Duffer pracują nad nowym projektem. Jednak jego DNA tkwi w Stranger Things

Już w momencie gdy bracia Duffer zapowiadali swój nowy serial, opisywali go jako "Stranger Things w domu starców". Netflix poszedł dalej z tym opisem, nie poprzestając na porównywaniu tych obu produkcji do siebie. Podczas panelu zapowiadającego nadchodzące premiery i nowe projekty, twórcy potwierdzili, że postacie będą "nieziemsko złe".

- The Boroughs prawdopodobnie najbardziej tkwi w DNA Stranger Things, ponieważ opowiada o grupie wyrzutków walczących z nieziemskim złem. Jednak w przeciwieństwie do, akcja rozgrywa się w emerytalnym środowisku, więc jest to coś innego. Tym razem nasze wyrzutki są z tej starszej strony. Jeżdżą na wóżkach golfowych, a nie rowerach.