Avengers: Doomsday - część obsady nadal nie zna scenariusza. Zdjęcia zaraz ruszą

Podczas tegorocznego CinemaConu Kevin Feige potwierdził, że "za kilka dni" rozpoczną się zdjęcia do filmu Avengers: Doomsday. Wśród ogłoszonej obsady znaleźli się m.in. Florence Pugh i David Harbour. Oczywiście w Doomsday nie zabraknie reszty ekipy z Thunderbolts* - na wielkim ekranie zobaczymy także Sebastiana Stana, Wyatta Russella, Lewisa Pullmana i Hannah John-Kamen. W rozmowie z Entertainment Weekly Pugh i Harbour zostali zapytani o to, co najbardziej ekscytuje ich w dzieleniu czasu ekranowego z Robertem Downey Jr.

Aktorzy z Thunderbolts* nie znają scenariusza do Avengers: Doomsday

Być może był to jedynie żart, ale Florence Pugh tak odpowiedziała na zadane pytanie:

- W zasadzie nie mam pojęcia, bo nie przeczytałam scenariusza. Więc nie mogę niczego ujawnić.

Początkowo David Harbour zażartował z Pugh, twierdząc, że "scenariusz jest tak dobry". Później jednak przyznał, że podobnie jak koleżanka z planu, nie miał jeszcze okazji go przeczytać. Pugh stwierdziła, że być może studio im nie ufa.

Czy jest to zaskakujące, że ta dwójka jeszcze nie czytała scenariusza do Avengers: Doomsday? Niekoniecznie - wielu scooperów zaznaczało wcześniej, że szkic nie został jeszcze dokończony. Co więcej, Marvel Studios wielokrotnie rozpoczynało zdjęcia do blockbusterów mimo niedokończonego scenariusza. Pełną wypowiedź Pugh i Harboura zobaczycie poniżej.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada filmu

Avengers: Doomsday - plan zdjęciowy

W Wielkiej Brytanii trwają obecnie prace nad scenografią do Avengers: Doomsday. Choć wiele wskazuje na powrót do znanej lokalizacji z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, ujawniono pierwsze ujęcia z lotu ptaka. Jak widać na poniższym wideo, wykopano kilka kraterów po meteorycie.

Jest kilka możliwych interpretacji. Być może to zapowiedź inwazji bądź jej zażegnanie, albo upadek obcego obiektu na Ziemię.

