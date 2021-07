Cannes 2021 - wpadka Spike'a Lee podczas ogłoszenia werdyktu. Lista zwycięzców

fot. materiały prasowe

17 lipca 2021 roku odbyła się ceremonia Cannes 2021. Przewodniczącym jury był Spike Lee i to on miał ogłosić zwycięzców nagród. Jednak, gdy na samym początku poproszono go o ujawnienie pierwszego laureata, Lee pomylił się i chciał od razu ujawnić zdobywcę Złotej Palmy, czyli głównej nagrody, która zawsze jest ogłaszana na samym końcu. Szybko i w porę został powstrzymany. Prawdopodobnie doszło do nieporozumienia z uwagi na to, że aktorka mówiła po francusku, więc tłumaczenie mogło niekoniecznie dojść zrozumiale do reżysera.

Tak swoją gafę komentuje sam Spike Lee:

- Jestem wielkim fanem sportów. W tym momencie byłem jak facet, który na końcu meczu musi wykonać rzut wolny i nie trafia. Nie ma zmiłuj. Przepraszam za gafę. Zabrała ona trochę napięcia z tej gali. Nie było to zamierzone.

Cannes 2021 - zwycięzcy

Złota Palma:

Titane, reż: Julia Ducournau

Grand Prix (ex aequo)

A Hero, reż: Asghar Farhadi,

Compartment No. 6, reż: Juho Kuosmanen

Najlepszy aktor

Caleb Landry Jones, Nitram

Nagroda Jury (ex aeqo)

Ahed’s Knee, reż: Nadav Lapid

Memoria, reż: Apichatpong Weerasthakul

Najlepszy reżyser:

Leos Carax, Annette

Najlepsza aktorka:

Renate Reinsve, The Worst Person In The World

Najlepszy scenariusz:

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Specjalne wyróżnienie:

August Sky, reż: Jasmin Tenucci

Złota Kamera:

Murina, reż: Antoneta Alamat Kusijanovic

Złota Palma dla filmu krótkometrażowego:

All The Crows In The World, reż: Tang Yi