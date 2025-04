Słabe efekty wizualne w filmie Minecraft? Producent szczerze o przyczynie

fot. Warner Bros.

Film na podstawie popularnej gry z Jackiem Blackiem i Jasonem Momoą radzi sobie w box office znakomicie. Na całym świecie zarobił już 323 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów, pomimo że prognozy nie wskazywały na wielki komercyjny sukces tego tytułu. Jeszcze przed premierą wielu widzów narzekało na słabe efekty wizualne, ale również po obejrzeniu produkcji w kinie nie brakuje negatywnych komentarzy na ten temat. W serwisie X sprawę skomentował producent filmu, wyjaśniając, dlaczego CGI w jednej ze scen wygląda nie tak, jak powinno.

Dlaczego występują błędy kolorystyczne w Minecraft: Film?

Torfi Frans Olafsson, producent Minecraft: Film, potwierdził, że co najmniej jedna scena nie wygląda tak, jak powinna ze względu na napięty harmonogram postprodukcji. Wskazał tę, w której można zobaczyć błąd w kolorze oczu postaci.

To bardzo dziwne, że wszystkie ich oczy miały być fioletowe, ale gdy zostały wyrenderowane, oczy jednej z postaci ciągle wychodziły białe w ostatecznych wyrenderowanych klatkach. Ostatecznie tak je zostawiliśmy, ponieważ studiu od efektów wizualnych skończył się czas.

To może sugerować, że takich błędów w filmie może być więcej, a czujni widzowie na pewno je wychwycą. Niektórzy wskazywali, że niektóre sceny wyglądały niezręcznie lub słabo prezentowały się podczas ruchu.

Przypomnijmy, że ostatnio wyciekła do sieci wersja filmu Minecraft, w której są sceny bez efektów specjalnych oraz z niedopracowanym CGI. Nie jest to ta sama produkcja, która jest wyświetlana w kinach. Jednak wielu widzów uwierzyło, że screenshoty z tej wersji pochodzą z oryginału, co podsyciło tylko krytykę o złym CGI.

