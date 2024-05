Festiwal Cannes 2024 zakończony. Anora ze Złotą Palmą, film z Seleną Gomez zbiera nagrody

fot. IMDb

77. edycja festiwalu w Cannes dobiegła końca, zatem przyszedł czas na podsumowanie. Najważniejszą nagrodę, czyli Złotą Palmę, otrzymał Sean Baker za film Anora. To komediodramat rozgrywający się w Nowym Jorku, którego tematyka obraca się wokół pracy seksualnej. Przedstawia bowiem losy młodej striptizerki z Brooklynu, która zakochuje się w synie rosyjskiego oligarchy. Odbierając statuetkę, Baker określił to jako "spełnienie wyjątkowego celu" w przeciągu jego trzydziestoletniej kariery w branży filmowej.

Grand Prix zgarnęła produkcja All We Imagine As Light, czyli debiut reżyserski Payal Kapadii. To pierwszy indyjski film uczestniczący w konkursie od lat. Przedstawia losy pielęgniarki Prabhy oraz jej młodszej współlokatorki, Anu. Kobiety wspólnie wyruszają do nadmorskiego miasteczka, w którym mogą odnaleźć przestrzeń do realizacji swoich pragnień.

Triumf osiągnęła również Emilia Perez w reżyserii Jacquesa Audiarda, otrzymując specjalne wyróżnienie za żeńską obsadę oraz nagrodę Jury. Wśród wyróżnionych aktorek są Selena Gomez, Adriana Paz, Zoe Saldana oraz Karla Sofia Gascon. Ten film zebrał najdłuższe owacje na stojąco podczas tegorocznego festiwalu.

Poniżej zobaczcie pełną listę laureatów.

Cannes 2024 - zwycięzcy

ZŁOTA PALMA

Anora, reż. Sean Baker

GRAND PRIX

All We Imagine As Light, reż. Payal Kapadia

NAGRODA JURY

Emilia Perez, reż. Jacques Audiard

NAJLEPSZY REŻYSER

Miguel Gomes, Grand Tour

NAGRODA SPECJALNA

Mohammad Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig

NAJLEPSZY AKTOR

Jesse Plemons, Rodzaje życzliwości

NAJLEPSZA AKTORKA

Emilia Perez - żeńska obsada: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

The Substance, Coralie Fargeat

CAMERA D'OR

Armand, reż. Halfdan Ullmann Tondel

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Mongrel, reż. Chiang Wei Liang

ZŁOTA PALMA DLA FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO

The Man Who Could Not Remain Silent, reż. Nebojsa Slijepcevic

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Bad For a Moment, reż. Daniel Soares