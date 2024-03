CD Projekt podsumowuje rok 2023. Cyberpunk 2077 zarobił krocie - kwota powala!

fot. CD Projekt

Na oficjalnej stronie CD Projektu pojawiło się podsumowanie 2023 roku. Polska firma zdecydowanie ma powody do zadowolenia, bo skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły kwotę 1 230 milionów złotych, podczas gdy przychód netto wyniósł 481 milionów złotych. Były to wyniki odpowiednio o 29% i 39% wyższe niż w poprzednim okresie. Zdradzono przy tym, że rok 2023 był drugim najlepszym w całej dotychczasowej historii grupy CD Projekt.

Do tego sukcesu w dużym stopniu przyczynił się Cyberpunk 2077. Choć gra zaliczyła umiarkowanie udany początek, to później była chętnie kupowana przez graczy. W ciągu trzech lat łączne przychody ze sprzedaży gry oraz dodatku przekroczyły 3 miliardy złotych. Nie ujawniono, jaką część tej kwoty stanowi podstawowa wersja gry, a jaką fabularny dodatek, Widmo Wolności. Na opublikowanym wykresie widać jednak, że w roku 2023 sprzedaż zaczęła wzrastać, co prawdopodobnie ma związek właśnie z premierą rozszerzenia oraz dużej aktualizacji 2.0.

We wpisie nie zabrakło też spojrzenia w przyszłość. Przypomniano, że utworzone w 2023 roku studio z siedzibą w Bostonie zajmuje się rozwojem Project Orion, a więc kolejnego rozdziału w uniwersum Cyberpunk. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, bo projekt ma być dopiero w fazie koncepcyjnej.

Najbardziej zaawansowanym projektem jest Polaris, czyli początek nowej wiedźmińskiej trylogii. Aktualnie znajduje się on w preprodukcji, ale faza produkcji, według aktualnych założeń, ma rozpocząć się w drugim półroczu. Nad grą pracuje ponad 400 osób.