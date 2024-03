Dragon's Dogma 2 - aktualizacja już zadebiutowała! Capcom wprowadził wyczekiwaną przez graczy opcję

fot. Capcom

Jakiś czas temu Capcom opublikował listę problemów Dragon's Dogma 2, które miały zostać naprawione "w przyszłych aktualizacjach". Tempo działania firmy okazało się jednak zaskakujące, bo stosowny patch... już zadebiutował i wprowadził praktycznie wszystkie z zapowiedzianych wcześniej zmian.

Aktualizacja zawiera między innymi opcję rozpoczęcia nowej gry i zwiększa liczbę przedmiotów Art of Metamorphosis dostępnych w ofercie Pawn Guilds do 99 sztuk. Oprócz tego pojawiła się w niej możliwość włączenia/wyłączenia ray tracingu i rozmycia w ruchu (zaznaczono jednak, że nie będzie wiązało się to z zauważalnym wzrostem płynności), a także opcjonalna blokada na poziomie 30 klatek na sekundę.

Dragon's Dogma 2 - aktualizacja 1.050 - pełna lista zmian

Dodano opcję rozpoczęcia nowej gry gdy istnieje już zapis

Zmieniono liczbę przedmiotu "Art of Metamorphosis" w Pawn Guilds do 99

Zadanie umożliwiające zdobycie własnego domu dostępne jest wcześniej

Naprawa różnych problemów związanych z wyświetlaniem tekstu

Naprawa różnych błędów

Opcja włączenia/wyłaczenia rozmycia w ruchu (tylko PS5)

Opcja włączenia/wyłączenia ray tracingu (tylko PS5)

Opcja włączenia blokady na poziomie 30 klatek na sekunde (tylko PS5)

Zwiększenie jakości po włączeniu DLSS Super Resolution (tylko Steam)

Rozwiązano problem z wyświetlaniem pewnych modeli w niektórych sytuacjach (tylko Steam)

Patch do Dragon's Dogma II jak na razie udostępniony został na PC (Steam) oraz PlayStation 5. Posiadacze konsoli Xbox Series X|S będą musieli poczekać nieco dłużej - aktualizacja ma zadebiutować tam "w ciągu kilku najbliższych dni".

https://twitter.com/DragonsDogma/status/1773582565665890538