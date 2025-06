Produkują jedną perełkę za drugą. Ogłosili nowy projekt ze scenarzystą Gnijącej panny młodej

Fot. Laika

Laika podpisało umowę z Johnem Augustem, na mocy której ma napisać scenariusz do ich niezatytułowanej animacji poklatkowej. Reżyserią zajmie się Pete Candeland. Informację przekazał prezes studia Travis Knight na festiwalu filmowym Annecy.

Fabuła filmu powstała na bazie oryginalnego pomysłu Candelanda, który dołączył do Laiki w 2023 roku. Opowiada o zakochanym w teatrze licealiście, który szuka zaginionej matki, jednak w trakcie dochodzenia bohater zostaje wciągnięty w tajemniczą i nigdy niekończącą się imprezę. Na razie to wszystko, co wiemy.

Fenomen studia Laika

Laika to studio filmowe, które w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Zyskało rozgłos i wierną bazę fanów głównie dzięki swoim animacjom. Najpopularniejsze z nich to Koralina i tajemnicze drzwi, ParaNorman oraz Kubo i dwie struny. Wszystkie trzy tytuły były nominowane do Oscara. Pomagało też przy Gnijącej pannie młodej. Oprócz nowej współpracy z Johnem Augustem, Laika aktualnie tworzy animowany film dark fantasy zatytułowany Wildwood.

Laika jest zaiste wyjątkowe. Gdy wiele firm szuka sposobów na cięcie kosztów, zwalnia pracowników i wspomaga się AI, studio Travisa Knighta wciąż zajmuje się tradycyjną animacją poklatkową, która wymaga ogromnego wkładu pracy. Wszystko, co widzimy na ekranie, od rekwizytów po postacie, zostało wykonane ręcznie. Przede wszystkim jednak taki proces trwa bardzo długo – przykładowo prace nad Koraliną trwały aż cztery lata.

Choć firma produkuje jedną perełkę za drugą, a ich filmy zwykle zbierają szereg nominacji, to nie są rentowne. Na szczęście, Travis Knight tworzy je bardziej z pasji niż dla zysku. Ma dość środków, by finansować kolejne projekty i kocha to, co robi. Dlatego widzowie mają również pewność, że dostaną produkt, który powstał z pasji.

Co wcześniej stworzył John August?

John August to znany scenarzysta. Ma na koncie między innymi takie produkcje jak Frankenweenie, Gnijąca panna młoda, Charlie i fabryka czekolady Tima Burtona, Aladyn Disneya i dwie części Aniołków Charliego. Jeśli chodzi o współpracę z Laiką, artysta wyraził duży entuzjazm: „Tworzenie animacji poklatkowej jest czasochłonne i trudne, ale efekty są do nie podrobienia; produkcja ma fakturę i autentyczność, których nie da się odtworzyć. Można na niej poczuć odciski palców wszystkich, którzy ją tworzyli”.