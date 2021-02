Cień i kość - teaser serialu fantasy Netflixa. Imperialna Rosja, magiczni żołnierze i potwory

fot. materiały prasowe

Cień i kość to serial oparty na Trylogii Grisza autorstwa Leigh Bardugo. Historia przenosi widzów do fikcyjnego świata fantasy, który jest rozdarty wojną. Alina Starkov jest osieroconą żołnierza, która wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc. Może być ona klucze do wyzwolenia kraju w obliczu zbliżającej się Fałdy Cienia. Alina zostaje oderwana od wszystkiego, co znała, aby szkolić się w elitarnej armii magicznych żołnierzy, znanych jako Grisza. Z czasem przekonuje się, że sojusznicy i wrogowie mogą być jednym i tym samym, i że nic w tym ociekającym przepychem świecie nie jest tym, czym się z początku wydaje. Alina musi zmierzyć się z niebezpiecznymi siłami, w tym z grup

W obsadzie są Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) i Ben Barnes (Generał Kirigan).

Cień i kość - teaser

- Fabuła serialu Cień i kość rozgrywa się w zupełnie nowym świecie fantasy. Sceneria imperialnej Rosji, a nie średniowiecznej Anglii, karabiny zamiast mieczy. To opowieść o ludziach, którym kiedyś powiedziano, jak bardzo ich życie nie ma znaczenia, a oni udowadniają, że jest wprost przeciwnie - powiedziała Leigh Bardugo, autorka pierwowzoru literackiego.

Cień i kość - premiera 23 kwietnia 2021 roku na Netflixie.