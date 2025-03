Prime Video - nowości na kwiecień 2025. Łowca nagród, G20, Substancja i inne

fot. materiały prasowe

Kwiecień w Prime Video zapowiada się naprawdę ciekawie. Zadebiutuje serial Łowca nagród z Kevinem Baconem, a także film G20 z Violą Davis. Na uwagę zasługuje również serial Étoile o baletowych tancerzach. Z kolei fani animacji powinni też sprawdzić Najweselszą rodzinkę w Ameryce. Bibliotekę uzupełnią filmy na licencji takie, jak m.in. Substancja oraz Terrifier 3. Sprawdźcie poniżej pełną listę.

Prime Video - nowości na kwiecień 2025

Łowca nagród

Premiera: 3 kwietnia

Historia skupia się na Hubie Halloranie (Kevin Bacon), zabójczym łowcy nagród. Po śmierci dostaje od samego diabła drugą szansę na życie – ma polować na demony i odsyłać je z powrotem do piekła. Jeśli nie wykona powierzonego mu zadania, zostanie unicestwiony. W trakcie swojej misji odkrywa, jakie grzechy doprowadziły do potępienia jego duszy. W ośmioodcinkowym pierwszym sezonie występują Kevin Bacon, Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant, Maxwell Jenkins oraz Jolene Purdy.

G20

Premiera: 10 kwietnia

Film przedstawia obrady szczytu G20, do którego należą jedne z najpotężniejszych państw na świecie. Podczas obrad dochodzi jednak do ataku terrorystycznego, który stawia prezydent Taylor Sutton pod ścianą i zmusza ją do wykorzystania całego swojego doświadczenia militarnego i sztuki rządzenia państwem, żeby uratować rodzinę, przywódców innych państw oraz resztę świata.

Najweselsza rodzinka w Ameryce

Premiera: 17 kwietnia

Najweselsza rodzinka w Ameryce Ramy'ego Youssefa to zadziorny serial animowany dla dorosłych. Poznajcie Husseinów – najbardziej patriotyczną, pokojową i absolutnie niewzbudzającą podejrzeń muzułmańską rodzinę w Ameryce tuż po 11 września. W oparach satyry i absurdu odkrywają, jak znaleźć uśmiech wśród przeciwności losu, rozpoczynając XXI wiek pod czujnym (i przerażonym!) okiem sąsiadów.

Étoile

Premiera: 24 kwietnia

Szefowie dwóch zespołów baletowych – jednego z Nowego Jorku, drugiego z Paryża – postanawiają zawrzeć umowę o rocznej wymianie swoich najlepszych tancerzy między sobą, w nadziei na przywrócenie do świetności obu z nich.

Prime Video - pozostałe nowości w kwietniu

America’s Test Kitchen: The Next Generation - 2. sezon

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX - 1. sezon

Spy High - 1. sezon

LOL: Last One Laughing Brazil - 4. sezon

Wear Whatever The F You Want - 1. sezon

Prime Video - kontynuacje seriali w kwietniu

Prime Video - filmy na licencji w kwietniu

Terrifier 3

Premiera: 4 kwietnia

Klaun Art zamierza wywołać kolejną falę chaosu wśród niczego niepodejrzewających mieszkańców hrabstwa Miles, którzy spokojnie zasypiają w Wigilię Bożego Narodzenia. Nie wiedzą, że czyha na nich ogromne niebezpieczeństwo, które przyniesie im coś gorszego od rózgi.

Substancja

Premiera: 11 kwietnia

Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie - młodą i piękną. Pamiętaj tylko, by dzielić czas między obie siebie, starą i nową. Idealna równowaga bez odstępstw. Trzymaj się reguł, a będzie dobrze. Proste?

Prime Video - pozostałe filmy na licencji

Gry wojenne - 1 kwiecień

Terminator - 1 kwiecień

Annie Hall - 1 kwiecień

Zostań, jeśli kochasz - 1 kwiecień

Dziewczyna w sieci pająka - 1 kwiecień

Candyman - 1 kwiecień

Pies i kot- 1 kwiecień

Gorący pościg - 1 kwiecień

Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali- 1 kwiecień

Legalna blondynka - 1 kwiecień

Legalna blondynka 2 - 1 kwiecień

Za garść dolarów - 1 kwiecień

Powiesić go wysoko - 1 kwiecień

Dobry, zły i brzydki - 1 kwiecień

Prodigy. Opętany - 1 kwiecień

Laleczka Chucky - 1 kwiecień

Gatunek 3 - 1 kwiecień

21 Jump Street - 1 kwiecień

22 Jump Street - 1 kwiecień

Życzenie śmierci - 1 kwiecień

Dziewczyny z wyższych sfer - 1 kwiecień

Stygmaty - 1 kwiecień

Za kilka dolarów więcej - 1 kwiecień

Ponad szczytem - 1 kwiecień

Zaginiony w akcji - 1 kwiecień

Ostatnie tango w Paryżu - 1 kwiecień

Barbershop 3: Na ostro - 1 kwiecień

Dziewczyna z tatuażem - 1 kwiecień

Wpływ księżyca - 1 kwiecień

Wielka ucieczka - 1 kwiecień

West Side Story (1961) - 1 kwiecień

Komando FOKI - 1 kwiecień

Wilkołaki Werewolves - 4 kwiecień

