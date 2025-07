Jaka jest najlepsza kolejność oglądania Star Wars? Nowy Superman z kontrowersyjną propozycją

fot. Lucasfilm Ltd.

Nowy Syn Kryptonu, czyli David Corenswet, to wieloletni fan Star Wars. Aktor nieszczególnie to ukrywa - podczas promowania Supermana naśladował chociażby dźwięki wydawane przez R2-D2, a w trakcie testu z wykrywaczem kłamstw przyznał się, że byłby bardziej podekscytowany rolą w Gwiezdnych Wojnach niż kontynuacją Człowieka ze stali.

David Corenswet wystąpił też w jednym z programów zatytułowanym Brittany Broski's Royal Court, gdzie zapytano go o prawidłową kolejność oglądania Gwiezdnej Sagi. Aktor nie wybrał ani kolejności chronologicznej ani pod kątem premier danych produkcji. Zamiast tego wybrał kolejność zwaną "Machete", która jest kontrowersyjna wśród fanów. Zdaniem nowego Supermana prawidłowym sposobem oglądania Gwiezdnych Wojen jest następująca kolejność:

Nowa nadzieja

Imperium kontratakuje

Mroczne widmo

Atak klonów

Zemsta Sithów

Powrót Jedi

Skąd pomysł na taki sposób obejrzenia Gwiezdnej Sagi? Widz, który ogląda po raz pierwszy, dochodzi do momentu szokującego zwrotu akcji z Darthem Vaderem i Lukiem Skywalkerem. Seans Prequeli wówczas jest niczym kilkugodzinna retrospekcja, po której powraca do kulminacji całej Sagi (nie licząc Sequeli). Co sądzicie o takiej kolejności oglądania?

