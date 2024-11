Joaquin Phoenix prawie zrezygnował z roli w Gladiatorze. Ridley Scott zdradza szczegóły

fot. Dreamworks Pictures // Universal Pictures

Dla Joaquina Phoenixa rola Kommodusa w Gladiatorze (2000) okazała się przełomowa w jego karierze. Nie tylko był chwalony przez krytyków i widzów, ale też zdobył nominację do Oscara. Ostatecznie statuetkę dostał Benicio del Toro za film Traffic.

Gladiator prawie stracił główną gwiazdę

Teraz Ridley Scott, reżyser pierwszej i drugiej części Gladiatora, zdradził w rozmowie z The New York Times, że aktor prawie zrezygnował z roli w ostatniej chwili. Russell Crowe mocno go wtedy skrytykował.

Był w kostiumie księcia i mówił: "Nie mogę tego zrobić". Powiedziałem: "Co?". A Russell powiedział: "To jest strasznie nieprofesjonalne".

Następnie twórca wyjaśnił, jak przekonał Phoenixa, aby się nie poddawał.

Mogę być jak starszy brat lub ojciec. Ale jestem całkiem dobrym przyjacielem Joaquina. Gladiator był dla nas obu chrztem bojowym na początku.

Ani Crowe ani Phoenix nie powrócili do swoich ról w Gladiatorze 2. Za to Phoenix miał okazję ponownie współpracować ze Scottem przy filmie Napoleon, w którym aktor wcielił się w tytułowego francuskiego przywódcę.

