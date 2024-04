Cluedo - powstanie film i serial na podstawie kultowej gry planszowej. Produkcją zajmą się Sony i TriStar

fot. Hasbro

Reklama

We wtorek ogłoszono, że należące do Sony TriStar Pictures i Sony Pictures Television podpisały umowę z Hasbro Entertainment na powstanie filmu i serialu na podstawie detektywistycznej gry planszowej Clue, która w Polsce jest znana pod nazwą Cluedo. To część większej strategii Hasbro, która chce promować swoje produkty poprzez aktorskie produkcje.

Zev Foreman i Gabriel Marano, dyrektorzy ds. filmu i telewizji w firmie Hasbro, napisali w oświadczeniu, że Sony to idealny partner do adaptacji Clue, która wywarła wpływ na kulturę i wpłynęła na gatunek mystery. Dodali, że Nicole Brown, Katherine Pope i ich zespoły to niesamowicie kreatywni współpracownicy i idealni partnerzy, którzy po 75 latach pomogą im w rozwiązaniu zagadki, czy pułkownik Mustard popełnił nikczemny czyn.

Nie byłaby to pierwsza adaptacja tej słynnej gry planszowej. W 1985 roku powstała komedia Trop, w której zagrali Tim Curry, Madeline Kahn i Christopher Lloyd. Do dziś jest chwaloną produkcją. Warto dodać, że niedawno również były plany, aby zekranizować grę, której akcja rozgrywałaby się w XX wieku, a w jednej z głównych ról miał zagrać Ryan Reynolds. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku.

Przypomnijmy, że Clue to nie jedyna gra planszowa, którą Hasbro chce przenieść na ekran. Kolejną ma być kultowa gra planszowa, Monopoly, nad którą będą pracować LuckyChap (firma Margot Robbie) i Lionsgate. Z produkcją jest łączony Kevin Hart, a reżyserem ma być Tim Story.