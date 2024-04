Monopoly – kultowa gra planszowa doczeka się aktorskiej ekranizacji. Margot Robbie wyprodukuje film

fot. Hasbro/Warner Bros. Discovery

Po wielkim sukcesie Barbie również inne kultowe zabawki i gry mają otrzymać swoje własne filmy. Najnowszym ogłoszonym projektem prosto z CinemaCon jest Monopoly, czyli ekranizacja kultowej planszówki, wydanej pierwotnie w 1935 roku. Przez prawie 90 lat gra trafiła do ponad 100 krajów na całym świecie, sprzedając się w nakładzie pół miliarda egzemplarzy.

Monopoly - powstaje aktorski film od Margot Robbie

W grudniu 2023 roku Lionsgate kupiło firmę eOne, która posiada prawa do Monopoly. Podczas panelu wytwórni nie zdradzono żadnych szczegółów ekranizacji planszowej gry.

Ujawniono jedynie, że producentką filmu będzie Margot Robbie z ramienia jej firmy LuckyChap wraz z jej partnerami biznesowymi Tomem Ackerleyem i Josie McNamarą. Współproducentem filmu będzie również Hasbro Entertainment, czyli firma wydająca na rynek nowe wersje Monopoly.

Prezes Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, powiedział na scenie, że ma nadzieję, że LuckyChap stworzy kolejny wielki hit po Barbie:

Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego zespołu produkcyjnego dla tej ukochanej i kultowej marki niż LuckyChap. To wyjątkowi producenci, którzy z wielkim przemyśleniem i starannością wybierają swoje projekty, a do Monopoly dołączają z jasnym punktem widzenia. Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością współpracy z całym zespołem LuckyChap nad czymś, co według nas może być ich kolejnym hitem.