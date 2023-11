Constantine 2 - czy film należy do nowego DCU? Reżyser rozwiewa wątpliwości

fot. materiały prasowe

Constantine 2 to zapowiedziana kontynuacja przygód tytułowego detektywa zajmującego się sprawami paranormalnymi. Potwierdzono, że w główną rolę wcieli się ponownie Keanu Reeves, odtwórca tej postaci w filmie z 2005 roku, a za sterami projektu znów stanie Francis Lawrence, którego ostatnie dzieło, Ballada ptaków i węży, zostało ciepło przyjęte przez widzów, krytyków, a także osiąga sukcesy w amerykańskim box office.

Wiele osób zastanawiało się, czy kolejny film o specyficznym łowcy demonów będzie należeć do szerszego, nowego uniwersum DC pod przewodnictwem Jamesa Gunna. Według słów reżysera, Constantine 2 nie należy do nowego DCU.

Kierownictwo w DC się zmieniło i mają swoje plany. My, na szczęście, uszczknęliśmy sobie trochę kontroli i zaczęliśmy pracować nad pomysłami do Constantine 2, które są ekscytujące. To jednak nadal same początki, ponieważ strajk nas wstrzymał. Prawdopodobnie wrócimy do wszystkiego po Święcie Dziękczynienia. Spróbujemy rozgryźć te pomysły.

Constantine 2 - co wiemy o filmie?

W filmie Constantine 2 do głównej roli powróci Keanu Reeves, dla którego jest to spełnienie zawodowego marzenia. Aktor wielokrotnie starał się o nakręcenie kolejnej części i zapewnił, że zrobi wszystko, aby zrealizować ten projekt. Na stołku reżyserskim zasiądzie Francis Lawrence, który wspominał o swoich nadziejach na to, żeby film zrealizować w pełni z mocną kategorią R, czyli tylko dla dorosłych, która pozwoliłaby na bardziej obrazowe pokazanie przemocy, seksualności i wulgarnego języka jakim bohater często posługuje się w komiksach. Scenarzysta produkcji, Akiva Goldsman, zapowiedział też, że film będzie ociekać klimatem noir, gdzie nic nie jest w pełni dobre lub złe.