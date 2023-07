Constantine 2 jednak powstanie? Scenarzysta wyjaśnia zamiezsanie

fot. materiały prasowe

Constantine 2 powstanie. Scenarzysta Akiva Goldsman rozwiewa wątpliwości i kończy zamieszanie. W rozmowie z The Playlist podkreślił, że to jest scenariusz, który napisze, jak tylko skończy się strajk scenarzystów. Do tego dodaje, że razem z reżyserem Francisem Lawrencem oraz Keanu Reevesem już zdążyli opracować historię dla Constantine'a 2. Tylko z uwagi na wybuch strajku scenarzystów nie mógł zacząć pisać tekstu. To kończy plotki o tym, że Warner Bros. Discovery skasowało projekt, by uciąć koszty.

Constantine 2 powstanie

Jestem Legendą 2 - Obecnie nic nie piszę, więc niczego nie mogę zrobić, ale tak, to są dwa projekty, które będę pisać, gdy będę mógł znów się zabrać za pracę. Tuż przed strajkiem zacząłem pisać, a razem z Francisem i Keanu opracowaliśmy historię Constantine'a 2. Po prostu nie zacząłem tego jeszcze pisać.

Jakiekolwiek szczegóły Constantine'a 2 na tym etapie projektu są kompletnie nieznane. Nie ma też żadnych przecieków na temat tego, co możemy zobaczyć. Data premiery nie została ustalona.