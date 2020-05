Czarna lista - finał 7. sezonu serialu połączy grę aktorską z animacją

Czarna lista od NBC to jeden z wielu serialu, które nie będą mogły zaprezentować nam swoich pełnych sezonów w związku z szalejącą na świecie epidemią koronawirusa. Jednak twórcy dramatu wyprodukowanego przez Sony Pictures TV znaleźli innowacyjny sposób na ukończenie jeszcze jednego odcinka, który będzie teraz finałem sezonu. 19. epizod 7. sezonu serialu zatytułowany The Kazanjian Brothers był w połowie zdjęć w Nowym Jorku, kiedy produkcja telewizyjna w całej branży została wstrzymana z powodu pandemii. Producenci serialu wpadli na pomysł, aby dodać graficzną animację, która będzie pasować do już nakręconych scen z udziałem aktorów. Członkowie obsady nagrywali swoje dialogi z domów na potrzeby konkretnych, animowanych scen.



Finał 7. sezonu, który pierwotnie był zaplanowany na 22 odcinki, zostanie wyemitowany 15 maja. Już wcześniej produkcja została przedłużona na 8. sezon.