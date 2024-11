Kto wrobił królika Rogera? 2 nie powstanie. Reżyser podał zaskakujący powód

fot. materiały prasowe

Robert Zemeckis promuje swój najnowszy film Here. Podczas jednego z wywiadów padł temat potencjalnej kontynuacji Kto wrobił Królika Rogera, hitu reżysera sprzed 36 lat. Okazuje się, że istnieje nawet gotowy scenariusz, który, zdaniem Zemeckisa, jest bardzo dobry. Dlaczego więc sequel nie powstanie?

Kto wrobił królika Rogera? 2 – kontynuacja, która nigdy nie powstanie

Zemeckis skomentował to w następujący sposób:

– Disney ma dobry scenariusz do tego sequela, ale jest jeden problem: obecny Disney nigdy nie nakręciłby Kto wrobił królika Rogera?. Oni po prostu nie mogą zrobić filmu z taką postacią jak Jessica Rabbit. Spójrzcie, co zrobili z nią w parku rozrywki – ubrali ją w płaszcz!

Zemeckis wyjaśnił, że gdy w 1988 roku współpracował z Disneyem przy Kto wrobił królika Rogera?, studio przechodziło gruntowne zmiany:

– To był czas, kiedy pojawiły się nowe władze, pełne energii, które chciały zrobić ten film. Zawsze to powtarzam i szczerze w to wierzę, że zrobiłem Królika Rogera tak, jakby sam Walt Disney miał go stworzyć. Powodem jest to, że Walt Disney nigdy nie robił filmów dla dzieci. Zawsze tworzył je dla dorosłych. I tak samo zrobiłem z Królikem Rogerem.

Zemeckis ma rację, podkreślając inne podejście Disneya w latach 80., kiedy to powstał również mroczny film fantasy Pogromca smoków. Nawet wtedy jednak Kto wrobił królika Rogera? nie był dystrybuowany bezpośrednio przez Disneya, lecz przez należące do niego Touchstone. Powodem była właśnie postać Jessiki Rabbit. Dziennikarz Dave Lee wspomina, że w tamtych czasach prasie sugerowano, by nie określać tego filmu mianem produkcji Disneya.

Film Kto wrobił królika Rogera? jest dostępny na Disney+.