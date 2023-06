Gwiazda Czarnej Pantery 2 nie zagra już w filmie Netflixa. Chodzi o poważne oskarżenia

fot. Marvel/Disney+

Tenoch Huerta, znany z zagrania Namora w Czarnej Panterze 2, ogłosił że opuszcza pokład filmu Fiesta en la Madriguera od Netflixa. Ta decyzja została podjęta po tym, jak jego była partnerka, María Elena Ríos, publicznie oskarżyła go o napaść na tle seksualnym. Szczegóły sprawy opisaliśmy tutaj, a odpowiedź artysty przeczytacie w tym miejscu. Przypominamy, że aktor nie przyznaje się do zarzutów. Jego komentarz w sprawie Fiesta en la Madriguera możecie za to przeczytać poniżej.

Gwiazda Czarnej Pantery 2 nie zagra już w filmie Netflixa. Dlaczego?

Portalowi Deadline udało się zdobyć oświadczenie aktora w sprawie opuszczenia obsady Fiesta en la Madriguera. Aktor tłumaczy:

Biorąc pod uwagę szkody, jakie wyrządziły fałszywe oskarżenia Maríi Eleny Ríos, nie mam innego wyjścia, jak tylko wycofać się z udziału w filmie Fiesta en la Madriguera.

Robię to z wielkim smutkiem, ale nie mogę pozwolić na to, by jej działania zaszkodziły nie tylko mi, ale także wpłynęły na prace wielu utalentowanych i pracowitych ludzi, którzy są zaangażowani w projekt. Mam teraz jeden prosty cel: nadal walczyć o moją reputację.