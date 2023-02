Namor w MCU nie może mieć solowego filmu. Producent tłumaczy

fot. Marvel Studios // Disney

Marvel Studios nie może tworzyć solowych filmów o Namorze. Informację potwierdza producent ze studia Nate Moore w rozmowie z The Wrap.

Powód? Prawa autorskie nie należą do Marvel Studios, ale do Universala. Na mocy tego mogą go używać w grupowych filmach, ale solowych produkcji już tworzyć nie mogą. Co wiecej, nie mogli go nawet wykorzystać otwarcie w promocji filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, bo zgodnie z licencją, jedynie mogli go pokazać w trailerze i serii plakatów. Nic więcej. To jednak jego zdaniem ma większy wpływ na to, jak promują film niż jak pokazują postać na ekranie.

Namor w MCU

- Nie było rzeczy, których nie mogliśmy zrobić na ekranie w kwestii pokazania postaci, co było dobre, bo czerpaliśmy inspirację z materiału źródłowego. Do tego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dużych zmian, aby dobrze osadzić go w naszym świecie w sposób, w jaki w komiksach nie udało się osiągnąć.

Chwali też reżysera za to, jak rozwinął kwestię świata Namora, bo w komiksach ta kwestia była dość powierzchownie opisana.

Przypomnijmy, że dokładnie taka sama sytuacja dotyczy Hulka, do którego prawa również posiada Universal.