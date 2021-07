Czarna Wdowa - ile zarobi film? MCU bez kontraktów z aktorami na lata

Disney

Jak donosi Deadline.com, analitycy box office przewidują globalne otwarcie filmu Czarna wdowa na poziomie 140 mln dolarów. Pomimo tego, że wiele krajów na świecie ma nadal zamknięte kina lub operują on w reżimie sanitarnym (od 25% do 50% sprzedaży biletów na salę). Ten wynik na pewno byłby wyższy, gdyby superprodukcja MCU miała premierę w Chinach, ale tutaj data nie została jeszcze ustalona. A wiemy, że Chińczycy szaleją za MCU i każdy tytuł zbiera tam krocie.

Z tego szacowanego otwarcia mówi się, że 80-90 mln dolarów ma pochodzić z Ameryki Północnej (USA i Kanada), aczkolwiek ze strony Disney prognozy są bezpieczniejsza na poziomie 75 mln dolarów. Bez znaczenia na te detale Czarna Wdowa pobije rekord otwarcia czasów pandemii ustanowiony przez Szybkich i wściekłych 9, który wynosi 70 mln dolarów. Fandango, największy sprzedawcą biletów do kin w USA twierdzi, że przedsprzedaż bije rekordy i jest na poziomie sprzed pandemii.

Koniec końców 140 mln dolarów lub potencjalnie o wiele więcej to znakomity wynik dla filmu, który będzie jednocześnie dostępny w platformie streamingowej Disney+ w krajach, w których ona działa. Według stawki z USA za obejrzenie go trzeba będzie dopłacić 29,99 dolarów. Jest to o tyle istotne w finansowym rozrachunku, że wpływy ze sprzedaży Czarnej Wdowy idą w 100% do kieszeni Disneya, podczas gdy te z kina to tylko określony i z reguły niewielki procent; na przykład zazwyczaj w USA to było 40-50% z wpływów sprzedaży biletów do kin, a na świecie o wiele mniej.

Podczas jednego z wywiadów promocyjnych Czarnej Wdowy szef Marvel Studios Kevin Feige wyjawia, że już nie podpisują kontraktów z aktorami na wiele lat, tak jak miało to miejsce na początku MCU. Tak tłumaczy to szef Marvela, wyjawiając powody.

- Swego czasu poświęcano temu wiele uwagi. Myślę, że dotyczyło to Scarlett, Chrisa Hemswortha, Evansa i Sama Jacksona. Obecnie to zależy i jest ustalane od projektu do projektu, od obsady do obsady. Po prostu chcemy, aby ludzie dołączający do nas byli podekscytowani byciem w tym uniwersum i szansą na zrobienie czegoś więcej zamiast czuć, że muszą wypełnić zobowiązania z kontraktów.

Czarna Wdowa - premiera światowa w kinach już 9 lipca 2021 roku.