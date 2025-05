Kevin Costner i Horyzont z kolejnymi problemami. Jak na dobry western przystało - poszło o pieniądze

fot. New Line Cinema

Horyzont to westernowa Saga, która jest osobistym projektem Kevina Costnera. Znany aktor z własnej kieszeni wyłożył około 50 mln dolarów na stworzenie czterech filmów. Jeden z nich pojawił się już w kinach w 2024 roku, ale był klęską finansową, co spowodowało opóźnienie kontynuacji. Trzecia część jest obecnie w produkcji, choć rzekomo nie została w pełni sfinansowana. Costner we wspomnianych 50 mln zawarł m.in. własne nieruchomości czy obniżył znacząco swoją pensję. To jednak nie koniec problemów amerykańskiej sagi filmowej.

The Hollywood Reporter informuje, że do sądu trafił spór pomiędzy New Line Cinema a Horizon Series, ekipą produkcyjną Kevina Costnera. W sprawie arbitrażował City National Bank. New Line Cinema twierdzi, że zapłaciło znacznie więcej niż było to w umowie zawartej pomiędzy nimi a Costnerem. Umowa zakładała, że finansowanie będzie podzielone na konkretne części. NLC zarzuca Costnerowi, że ten wcale nie pokrył swojej części finansowania filmu. Z kolei City National Bank uważa, że to New Line Cinema jeszcze nie zapłaciło wszystkiego po swojej stronie.

Żadna ze stron w konflikcie nie zdecydowała się na oficjalny komentarz w tej sprawie. Kwestia kolejnych części stoi aktualnie pod znakiem zapytania.