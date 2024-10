Lara Croft powróci. Będzie drugi sezon Tomb Raider

fot. materiały prasowe

Netflix potwierdził, że powstanie drugi sezon Tomb Raider: Legenda Lary Croft. Streamer opublikował także pierwsze zdjęcie.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft – fabuła, obsada

Tak Netflix opisuje fabułę najnowszej produkcji z uniwersum Tomb Raider.

Serial animowany Tomb Raider: Legenda Lary Croft to kontynuacja wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo z serii Tomb Raider zatytułowanej Survivor, na którą składają się: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Serial przedstawia kolejny rozdział przygód legendarnej odkrywczyni. Ponad 25 lat od zaistnienia na rynku Lara Croft (której głosu użycza Hayley Atwell) nadal odkrywa starożytne tajemnice i zagubione prawdy w zapierających dech w piersiach — ale też niebezpiecznych — miejscach.

Po wydarzeniach z serii Survivor Lara Croft opuszcza przyjaciół i wyrusza na jeszcze bardziej ryzykowne, samotne misje. Jednak zostaje zmuszona do powrotu, gdy ktoś o tajemniczych powiązaniach kradnie z Croft Manor potężny chiński artefakt. Śmiała decyzja Lary sprawi, że przeżyje ona przygody na całym świecie i trafi do zapomnianych grobowców, w których będzie musiała naprawdę poznać siebie i zdecydować, jaką bohaterką chce zostać.

W oryginale głosów użyczyli Hayley Atwell (Lara Croft), Allen Maldonado (Zip) i Earl Baylon (Jonah). Za produkcję wykonawczą i scenariusz odpowiada Tasha Huo (Wiedźmin: Rodowód krwi, Red Sonja). Do producentów wykonawczych należą też m.in. Dmitri M. Johnson (Sonic: Szybki jak błyskawica, Life is Strange), Timothy I. Stevenson czy Jacob Robinson (Wyspa Czaszki). Animację stworzyło studio Powerhouse Animation.

Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie 10 października.