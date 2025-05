Zwiastun filmu Zamach na papieża. Pasikowski i Linda w thrillerze o śmierci Jana Pawła II

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W 2024 roku Konklawe podbijało kina, a obecnie było materiałem edukacyjnym dla tych, którzy wybrali nowego papieża po śmierci Papieża Franciszka. To nie koniec papieskich historii, które 2025 rok ma do zaoferowania. Władysław Pasikowski i Bogusław Linda powracają, aby opowiedzieć nową wersję historii Jana Pawła II. Wedle zapowiedzi jest to thriller szpiegowski, który ma wyciągnąć na światło dzienne kulisy jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku – zamachu na Jana Pawła II.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu zatytułowanego Zamach na papieża, którego premiera w polskich kinach odbędzie się jesienią 2025 roku.

Zamach na papieża - co wiadomo?

W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy występują między innymi: Karolina Gruszka (Maria Skłodowska-Curie) oraz Ireneusz Czop (Broad Peak). Pozostałe nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce.

Producentem filmu jest studio Wonder Films, które ma w swoim dorobku współpracę z Władysławem Pasikowskim przy takich produkcjach jak: Psy 3. W imię zasad, Jack Strong oraz Kurier.

