Czerwona Sonja zachwyci stroną wizualną? Gwiazda filmu chwali odtwórczynię głównej roli

fot. materiały prasowe

Reklama

Czerwona Sonja długo musiała czekać na swój kolejny film. Po wielu zawirowaniach i zmianach reżysera, projekt w końcu doprowadzono do skutku i obecnie trwają prace na planie. Serwis ComicBookMovie miał okazję rozmawiać z Rhoną Mitrą, która w filmie wciela się w nieujawnioną jeszcze postać. Aktorka opowiedziała o pracy nad Czerwoną Sonją, a także pochwaliła odtwórczynię głównej roli, czyli Matildę Lutz.

Wiem, że nie wolno mi nic na ten temat mówić. To nie mój film. W dużej mierze to film Matildy. Moje nazwisko jednak ciągle pojawia się w kontekście tej produkcji. Wiele lat temu pracowałam z M. J. Bassett, a ona zaprosiła mnie do udziału w tym filmie i robiłam to, co nazywam „mruganiem i kręceniem”. Oznacza to bycie częścią tej rodziny i możliwością zabawy na planie z tymi niesamowitymi ludźmi. Świetna ekipa i obsada.

Czasami praca tak właśnie wygląda. Pojawiasz się na planie, bawisz i robisz to, co do ciebie należy, co oczywiście oznacza skopanie komuś tyłka. Zrobiłam to i mam nadzieję, że wyszło dobrze.

Czerwona Sonja - Rhona Mitra chwali warstwę wizualną

Aktorka dodała, że widzowie mogą spodziewać się spektakularnej strony wizualnej w Czerwonej Sonji:

Z tego, co widziałam, a mogłam stać z boku i obserwować wiele fragmentów tego, co działo się w tym filmie, myślę, że pod względem wizualnym będzie to naprawdę coś spektakularnego.

Mitra skomentowała również pracę Matildy Lutz jako tytułowej bohaterki, chwaląc jej etykę i wartości, którymi się kieruje na planie:

Jestem wielką fanką Matildy. To naprawdę wspaniale widzieć, jak młoda kobieta przejmuje rolę tak silnej postaci, niezwykle pożądanej i wyczekiwanej, i wciela się w nią z takim wdziękiem. Zawsze bardzo się cieszę, gdy młodzi aktorzy przychodzą i podejmują się pracy z prawdziwą pokorą i poświęceniem, ponieważ jest zbyt wielu, którzy tego nie robią. Ona jest wspaniałą dziewczyną. Naprawdę nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak będzie to ostatecznie wyglądać.

Czerwona Sonja – o czym jest?

Postać Czerwonej Sonji została stworzona przez Robert E. Howard, czyli autora stojącego za Conanem Barbarzyńcą. Film opowie historię młodej łowczyni, która musi zjednoczyć grupę wojowników, aby stawić czoła tyranowi Draganowi Wspaniałemu i jego śmiercionośnej narzeczonej, Dark Annisy, którzy chcą zniszczyć jej lud.

W obsadzie poza Lutz i Mitrą znaleźli się również Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Veronica Ferres, Katrina Durden, Manal El-Feitury, Kate Nichols oraz Danica Davis.

Czerwona Sonja – data premiery nie jest jeszcze znana.