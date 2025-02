fot. materiały prasowe

Super Bowl w 2025 roku zaoferowało publiczności na całym świecie wiele zapowiedzi filmów. Jednym z nich będzie produkcja, w której główne skrzypce odegra dwóch nominowanych do Oscara aktorów, z czego jeden z nich zdobył statuetkę za film Bohemian Rhapsody.

Nowy zwiastun The Amateur z Ramim Malekiem

W sieci zadebiutował nowy zwiastun filmu The Amateur z Ramim Malekiem i Laurencem Fishburnem w rolach głównych. Całość wyreżyserował James Hawes, a aktorom będzie towarzyszyć gwiazdorska obsada.

Sprawdźcie nowy, trzymający w napięciu zwiastun filmu szpiegowskiego z motywem zemsty w tle. Czy introwertyczny nerd jest w stanie pomścić zamordowaną żonę?

The Amateur – co wiadomo o filmie?

Charlie Heller (Malek) to genialny, ale głęboko introwertyczny dekoder CIA, który na co dzień pracuje w piwnicy głównej siedziby w Langley. Jego życie wywraca się jednak do góry nogami, gdy jego żona ginie w londyńskim ataku terrorystycznym. Gdy jego przełożeni odmawiają podjęcia jakichkolwiek działań, postanawia wziąć sprawy we własne ręce i wyrusza w niebezpieczną podróż po całym świecie. Zamierza wyśledzić odpowiedzialnych za atak, a posiadane informacje wywiadowcze służą mu za ostateczną broń, pozwalającą wymknąć się prześladowcom i zemścić się za stratę ukochanej osoby.

Do obsady należą też Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez i Danny Sapani.

Produkcję wyreżyserował James Hawes. Scenariusz stworzyli Ken Nolan i Gary Spinelli, bazując na powieści Roberta Littella.

Premiera światowa The Amateur w kinach jest zaplanowana na 11 kwietnia 2025 roku.

