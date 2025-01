Ariana Grande wskazuje lepszą Megarę od siebie. Padło na koleżankę z planu iCarly

fot. Universal Pictures

Wicked z Cynthią Erivo i Arianą Grande nadal święci triumfy w kinach, a USA zbiera też duże sumy ze sprzedaży VOD. Musicalowy hit otrzyma w 2025 roku swoją drugą część, ale fanom ciągle jest mało Ariany Grande. Gwiazda pop i aktorka w ich oczach od dawna była jedną z faworytek do wcielenia się w rolę Megary w aktorskim remake'u Herkulesa. Grande odniosła się do tej sprawy w trakcie podcastu Variety's Awards Circuit.

To naprawdę zabawne, bo zwykle śpiewałam fragmenty z Muzami. Widziałam niektóre plotki, ale nigdy nie było żadnej dyskusji na poważnie. Chociaż bardzo lubię przechodzić transformację do roli i ciekawie byłoby się wcielić w taką mroczną i wredną postać jak Megara, to czuję, że muszę coś powiedzieć - uważam, że to Elizabeth Gillies powinna być Megarą. Znacie ją? To moja przyjaciółka. Jest niesamowita. Mój Boże, to byłaby fantastyczna rola dla niej.

A Wy kogo widzielibyście w roli Megary?

Aktorski remake Herkulesa - co wiadomo?

Bracia Russo, znani z pracy w MCU, są producentami. Guy Ritchie (Aladyn) wyreżyseruje na podstawie scenariusza Dave'a Callahama.