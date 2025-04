Co dalej z [SPOILER] w 2. sezonie Daredevila? Ta teoria sprawi, że zadzwonicie po braci Winchester

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

7. odcinek serialu Daredevil: Odrodzenie zakończył się ogłoszeniem śmierci Muzy z rąk specjalnego oddziału Wilsona Fiska, choć w rzeczywistości seryjnego mordercę z Nowego Jorku zastrzeliła obecna partnerka życiowa Matta Murdocka, czyli Heather, która była jednocześnie terapeutką człowieka za maską Muzy. Wielu fanów takie posunięcie zaskoczyło, choć ma to pewne korzenie w komiksach. W nich również niedawno oryginalny Muza zginął, a jego dusza trafiła do Piekła. Udało mu się jednak wydostać i opętać kobietę o imieniu Morgan, która przejęła jego miano i kontynuowała podobne morderstwa.

Ze zdjęć z planu z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie wiadomo, że Muza pojawi się w tej lub innej formie. Fani podejrzewają, że może on zostać wskrzeszony przez Rękę lub pojawi się nowa wersja tej postaci lub naśladowca. Inna teoria jest znacznie ciekawsza. Zdaniem niektórych Muza podobnie do komiksów zacznie nawiedzać kogoś. Tą osobą miałaby być Heather, która - jak wynika ze zdjęć z planu - spotka Muzę w 2. sezonie. W komiksach Heather była osobą, która miała problemy natury psychicznej. Możliwe, że ciążące sumienie po zabiciu człowieka w połączeniu z jego "nawiedzinami" skończy się tym, że to Heather założy przerażającą maskę i będzie kontynuować krwawe dzieło oryginalnego mordercy.

