Jak Silent Hill F będzie różnić się od poprzednich odsłon? Twórcy wyjaśniają

Silent Hill F zapowiada się jako świeże spojrzenie na uniwersum. Twórcy zdecydowali się odejść od tradycyjnych, amerykańskich scenerii i przenieśli akcję do Japonii lat 60. XX wieku. Dodatkowo producent, Motoki Okamoto, jasno deklaruje, że gra od samego początku projektowana była z myślą o większym nacisku na elementy akcji, co stanowi celowy kontrast do Silent Hill 2 Remake, który skupiał się na zachowaniu oryginalnego doświadczenia.

Jest to świadoma decyzja, mająca na celu odświeżenie znanej formuły i przyciągnięcie szerszej publiczności, w tym graczy, którzy nie mieli wcześniej styczności z wcześniejszymi częściami serii. Jak podkreślają Okamoto i reżyser AI Yang, ich celem było uniknięcie powielania schematów z poprzednich, znaczących gier, takich jak Silent Hill 2 Remake.

Nie chcieliśmy w kółko robić Silent Hill 2, wiedzieliśmy, że nie ma powodu, by wciąż tworzyć jego klony - komentują twórcy.

Okamoto podkreśla również, że celem jest przyciągnięcie nowych, młodszych graczy, którzy cenią sobie wymagające gry akcji. Ten cel doprowadził do wyboru bardziej dynamicznego stylu rozgrywki, co ma pozwolić Silent Hill F wyróżnić się na tle swoich poprzedników.

Twórcy w wywiadzie zdradzili również, że przejście wątku fabularnego zajmie od 8 do 12 godzin. W grze dostępny będzie także tryb New Game+, który ma być interesujący dla graczy z uwagi na nową zawartość.

Premiera Silent Hill F już 25 września. Gra dostępna będzie na PC, PS5 oraz Xbox Series X.