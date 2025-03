Gears of War: E-Day nie zadebiutuje w 2025 roku? Microsoft ma szykować coś innego dla fanów serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Gears of War: E-Day to kolejna odsłona popularnej serii Microsoftu. Choć tytuł ten nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, to niektórzy mają nadzieję, że zadebiutuje on jeszcze w tym roku. Przeciwnego zdania jest isider eXtas1s, który przekonuje, że w tym roku tej gry nie otrzymamy, ale dla fanów marki szykowana jest inna niespodzianka.

eXtas1s, powołując się na znane tylko sobie źródła, donosi, że Microsoft przygotowuje specjalną kolekcję gier z serii Gears of War. Choć dokładny skład tytułów wciąż pozostaje tajemnicą, szczegóły mają zostać ujawnione podczas tegorocznej odsłony wydarzenia Xbox Showcase, która odbędzie się latem. Co ciekawe, kolekcja miałaby zadebiutować równocześnie nie tylko na PC i Xboksach, ale też PS5.

Premiera kolekcji rzekomo planowana jest na koniec roku, co ma na celu utrzymanie wysokiego zainteresowania marką do czasu nadejścia premiery Gears of War: E-Day.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w przestrzeni publicznej pojawia się wzmianka o odświeżonej kolekcji Gearsów. Może faktycznie coś jest na rzeczy?