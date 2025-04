Recenzenci oceniają film Until Dawn. Jedni pokochają, drudzy znienawidzą?

fot. Sony Pictures Releasing

Reklama

Powstał survival horror inspirowany grą Until Dawn, w której gracze robili wszystko, by jak najwięcej członków grupy przyjaciół przetrwało noc. W filmie widzowie już takiego wyboru nie dostają - czy to znacząco wpłynęło na oryginalność produkcji? Wreszcie możemy się przekonać.

Until Dawn - pierwsze recenzje

Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes zanotowano 42 recenzje, z których ostateczna ocena krytyków - tzw. tomatometer - wyniosła 62%. Tym samym film osiągnął status "świeżego", który przyznawany jest produkcjom ocenionym powyżej 60%. Ten wskaźnik ma stanowić o wyższej jakości filmu. Jednocześnie, to oznacza, że nie wszyscy byli zadowoleni z filmowej adaptacji Until Dawn.

Edward Douglas, The Weekend Warrior (Substack)

- Solidny horror, który jest równie straszny, krwawy i zabawny - czego więcej może chcieć zagorzały fan horrorów?

Z dobrych rzeczy, sporo dziennikarzy docenia humorystyczne wstawki, w tym m.in. Eric Eisenberg z CinemaBlend. Reżyser David Sandberg umiejętnie bawi się tropami znanymi z innych horrorów, co w praktyce wypada nieźle na ekranie. Thom Ernst (Original Cin) nazwał film "Teksańską masakrą piłą mechaniczną bez pił mechanicznych", sugerując, że produkcja czerpie pełnymi garściami ze znanych klasyków. Courntey Howard z Fresh Fiction określiła go natomiast mianem "listem miłosnym" do gatunku.

Czy Until Dawn przeraża? Przeważnie tak, choć, jak przystało na slasher, w bardziej rozrywkowy sposób. Tessa Smith z Mama's Geeky gwarantuje, że film oferuje sporo jumpscare'ów, a całość jest "krwawą zabawą". Wtóruje jej Jeff Ewing (The Haashtag Show) określając tę adaptację jako "przerażającą".

fot. Sony Pictures Releasing

Zobacz także: Reżyser Until Dawn o problemach dużych franczyz. "Fani potrafią być bardzo, bardzo szaleni"

Nie każdy jednak czuł podobnie. W negatywnych recenzjach wymienia się m.in. brak spójności - Nick Schager (The Daily Beast) stwierdził, że filmowi brakuje "poczucia wewnętrznej logiki". Krytykowano także zbyt powierzchowne przedstawienie bohaterów, przez co ich losy nie budzą większych emocji. Brian Orndorf z Blu-Raya zasugerował, że uniwersum Until Dawn powinno zakończyć się na grze, a film "nie oddaje tego samego poczucia przygody i zagrożenia".

Lovia Gyarkye, The Hollywood Reporter

- To powinien być przepis na sukces, choćby niewielki, ale Until Dawn tak naprawdę nie wykorzystuje tych elementów, w wyniku czego jest nieregularnie przerażający i nieco niesatysfakcjonujący.

Dodatkowo - jak twierdzi Carla Hay (Culture Mix) - zakończenie może rozczarowywać. Szczególnie że adaptacja podobno ma mało powiązań z grą wideo. To niepokojące wieści dla fanów, którzy prawdopodobnie liczyli na odtworzenie przynajmniej kilku scen z gry. Zdaniem Austena Goslina z Polygonu, największą wadą filmu nie jest jego niewierność względem materiału źródłowego, lecz nużący charakter. To sprawia, że tym bardziej nie jest jak popularna gra wideo.

Jak widzicie, opinie na temat Until Dawn są dość mieszane. Jeśli chcecie przekonać się, po której stronie się opowiecie - film możecie już zobaczyć w kinach.

Zobacz także: Pierwsze opinie o filmowym Until Dawn. Czy klimat gry został oddany?