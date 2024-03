Deadpool & Wolverine - ten aktor z X-Men 3 odmówił powrotu do roli. Podał powody

fot. Marvel/20th Century Studios

Vinnie Jones grał w filmie X-Men: Ostatni bastion (X-Men 3) postać Juggernauta. Podczas promocji nowego serialu Netflixa pod tytułem Dżentelmeni ujawnił, że dostał propozycję, by ponownie zagrać tę postać w Deadpool & Wolverine. Dlaczego więc odmówił?

Deadpool & Wolverine bez Juggernauta

Tak skomentował temat Vinnie Jones, sugerując, że po prostu nie chciał ponownie przechodzić przez traumę walki z tym kostiumem.

- Zabawne jest to, że niedawno dostałem propozycję zagrania w tym nowym Deadpoolu. Rozmawiałem z reżyserem i mu wyjaśniłem, że nakładanie tego kostiumu to fizyczny i psychiczny dramat. To ma wpływ na twoją głowę, bo siedzisz w nim cały dzień i nic nie możesz zrobić. Nawet pijesz tylko przez słomkę. Dlatego też nie mogliśmy dogadać się na rolę w filmie.

Źródło: 20th Century Fox

Aktor wspomina, że jego rola w X-Men 3 była poszatkowana, cały film nazwał chaosem i dodał, że podpisywał kontrakt na zupełnie inną rolę, niż ostatecznie zagrał. A wówczas reżyserem miał być Matthew Vaughn, a jego Juggernaut miał o wiele większą rolę. To Brett Ratner ją zniszczył.

Dodał także, że po prostu gaża jaką mu zaoferowali nie była warta tego, by znów przejść przez to doświadczenie z kostiumem.

- Ale Deadpool to mój ulubiony film film wszech-k***a-czasów. Naprawdę chciałem to zrobić, ale nie mieli budżetu, by mnie wcisnąć w ten kostium.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.