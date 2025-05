Czy Ellie powróci w 3. sezonie The Last of Us? Nowe informacje i spadek oglądalności finału 2. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

2. sezon The Last of Us dobiegł końca. Okazuje się, że hitowa produkcja HBO tym razem nie popisała się pod kątem oglądalności jak przy okazji pierwszej odsłony. Finałowy odcinek do tej pory obejrzało 3.7 mln osób. To wynik o 30% gorszy od premierowego epizodu 2. sezonu i 55% spadek względem finału pierwszego sezonu. Plusem jest to za średnia oglądalność, która w 2. sezonie przebiła wyniki z pierwszej serii. HBO przewiduje znaczny wzrost wyświetleń finałowego odcinka. Do tej pory epizody średnio były oglądane przez 37 mln osób.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Czy Ellie powróci w 3. sezonie The Last of Us?

Craig Mazin, showrunner serialu The Last of Us oraz Neil Druckmann, czyli jeden z producentów, scenarzystów i reżyserów, a także twórca obu gier, udzielili wspólnego wywiadu CBR.com. Z niego można się dowiedzieć wielu nowych i ciekawych informacji na temat przyszłości hitu HBO.

Oto najciekawsze informacje z wywiadu Neila Druckmanna i Craiga Mazina:

Ulubiona scena Neila Druckmanna z tego sezonu to ta na werandzie z Joelem i Ellie. Craig Mazin z kolei wybrał moment, w którym Ellie śpiewa Take On Me.

W kolejnym sezonie główną bohaterką będzie Abby , a w centrum będą jej relacje z Owenem i innymi postaciami.

, a w centrum będą jej relacje z Owenem i innymi postaciami. Twórcy nie wykluczają, że w 3. sezonie wróci Joel. Możliwy jest nawet odcinek w stylu tego o Billu i Franku, który pokazałby ich przeszłość zanim Joel poznał Ellie.

Neil Druckmann uważa, że gdyby Joel żył, to również zagłosowałby przeciwko wyprawie Ellie, gdyby chodziło o na przykład śmierć Diny.

Ellie jeszcze nie skończyła mścić się za śmierć Joela.

Sezon zakończył się cliffhangerem. Padło porównanie do 5. odcinka, gdzie końcowa scena też zapowiedziała to, co będzie w kolejnym epizodzie. Można zatem wywnioskować, że 3. sezon będzie skupiony na Abby, co nie jest zaskoczeniem dla fanów gier.

Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Mercer i "inne postaci, które aktualnie nie żyją" powrócą w przyszłości.

Rola Tommy'ego będzie większa w 3. sezonie.

Pojawią się nowe typy zarażonych. Twórcy zapowiadają coś "ze szczurami", co gracze na pewno bardzo dobrze kojarzą. Neil Druckmann wskazał też na most, który widać w finałowym odcinku 2. sezonu.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 7 - najlepsze momenty