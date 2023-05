Niedocenione debiuty znanych aktorów. Tak rozpoczęli swoją karierę

fot. materiały prasowe

Pierwsza poważniejsza rola aktora to specjalne wydarzenie w jego karierze. Szansa na pojawienie się na wielkim ekranie jest wyjątkową okazją do zaistnienia w branży rozrywkowej. Choć debiutanckie wystąpienia w filmach wiążą się często z krótkimi kwestiami, nawet parę minut może wystarczyć, by świat zapamiętał nową twarz w środowisku filmowym.

Serwis internetowy Ranker sporządził specjalny ranking, w którym uszeregowane zostały niedocenione debiuty filmowe słynnych aktorów. Portal specjalizuje się tworzeniem rankingów na rozmaite tematy, a głosy oddają jego użytkownicy. W przypadku tego zestawienia zgromadzono ponad dwa tysiące opinii. Brane pod uwagę były wyłącznie debiutanckie filmy popularnych artystów, które nie zostały obdarowane większym zainteresowaniem. Rozpoczynający karierę aktorzy grali w tych produkcjach zarówno poboczne, jak i pierwszoplanowe role. Wszyscy wykorzystali okazje, by rozsławić swoje nazwisko.

Niedocenione debiuty znanych aktorów

Sprawdźcie, jak rozpoczynali swoją zawodową ścieżkę wybitni artyści. Jeśli nie widzieliście ich pierwszych występów, zachęcamy do seansu.