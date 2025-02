Nowa data premiery kolejnego filmu Stevena Spielberga. Fani poczekają miesiąc dłużej

FOX News

Nadchodzący film Stevena Spielberga, powstający we współpracy z Universal Pictures, miał zadebiutować już 15 maja 2026 roku. Jednak tamten termin znajdował się pomiędzy dwiema dużymi premierami: dwa tygodnie wcześniej premierę będzie miał film Marvela Avengers: Doomsday, a tydzień później The Mandalorian and Grogu z świata Gwiezdnych Wojen. Nowa data premiery to piątek, 12 czerwca 2026 roku. Film przejmie termin pierwotnie zarezerwowany dla kolejnej, jeszcze niezatytułowanej produkcji oscarowego duetu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta.

Czy nowy film Stevena Spielberga przypomina jego poprzednie produkcje? Colman Domingo odpowiada

Co wiemy na temat nowego filmu Stevena Spielberga?

O fabule filmu z roboczym tytułem The Dish, kolejnej produkcji Stevena Spielberga, nie wiadomo prawie nic. W sieci pojawiły się co najwyżej informacje, że ekranowa opowieść poruszy tematykę UFO; scenarzysta David Koepp jakiś czas temu wyjawił z kolei, że film będzie przywodził na myśl dawne dzieła znanego reżysera, nazywając go nawet mianem "powrotu do korzeni".

W obsadzie The Dish są m.in. Emily Blunt, Colin Firth, Wyatt Russell, Eve Hewson, Josh O'Connor i Colman Domingo.