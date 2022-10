Detektyw Forst - Borys Szyc na pierwszym zdjęciu z serialu Netflixa na podstawie powieści Remigiusza Mroza

foto. Netflix

Detektyw Forst to przygotowywany przez Netflixa serial kryminalny oparty na serii popularnych powieści, których autorem jest Remigiusz Mróz, najpopularniejszy obecnie autor w naszym kraju. W tytułową rolę w produkcji wciela się Borys Szyc. Do sieci trafiło oficjalne zdjęcie z serialu przedstawiające aktora jako Forsta i oznajmiające o początku prac na planie. Możecie sprawdzić je poniżej.

Za reżyserię serialu odpowiada Daniel Jaroszek, a scenariusz do projektu napisali Agata Malesińska i Jacek Markiewicz. Premiera planowana jest na 2024 rok.

Detektyw Forst - Borys Szyc na oficjalnym zdjęciu

fot. Jan Wierzejski

Borys Szyc zamieścił również na swoim Instagramie wideo z planu:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Borys Szyc Official (@borys.szyc)

Detektyw Forst - o czym serial?

Serial został oparty na motywach pierwszych dwóch powieści z serii o Forście. To Ekspozycja i Przewieszenie. Poniżej opisy książek pochodzące od wydawcy.

Ekspozycja:



Mroczna tajemnica z przeszłości.

Zaskakujący finał. Nieuchwytny zabójca.Mroczna tajemnica z przeszłości.Zaskakujący finał. Termin "ekspozycja" ma przynajmniej pięć znaczeń. Podobnie wieloznaczny jest każdy krok mordercy.

Pewnego ranka turyści odkrywają na Giewoncie makabryczny widok – na ramionach krzyża powieszono nagiego mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że zabójca nie zostawił żadnych śladów.

Sprawę prowadzi niecieszący się dobrą opinią komisarz Wiktor Forst. Zanim tamtego ranka stanął na Giewoncie, wydawało mu się, że widział w życiu wszystko. Tropy, jakie odkryje wraz z dziennikarką Olgą Szrebską, doprowadzą go do dawno zapomnianych tajemnic… Winy z przeszłości nie dadzą o sobie zapomnieć. Okrutne zbrodnie muszą zostać odkupione.

Przewieszenie:

Podhalem wstrząsa seria wypadków w górach. Początkowo czarna passa wydaje się jedynie ciągiem pechowych zdarzeń, jednak śledczy ostatecznie odkrywają związek między ofiarami. Każe on sądzić, że ktoś morduje turystów na szlakach. Dochodzenie prowadzi komisarz Forst. Szybko zdaje sobie sprawę z tego, że zabójstwa powiązane są ze sprawą, nad którą pracował z Olgą Szrebską. Zaczyna tropić mordercę, zbierając okruchy informacji, które ten zdaje się z premedytacją zostawiać. Kiedy zbliża się do rozwiązania sprawy, doganiają go upiory z przeszłości. Wiktor Forst będzie musiał stawić czoła nie tylko człowiekowi, którego ściga, ale także ludziom gotowym zrobić wszystko, by go pogrążyć.